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Юношу дважды за четыре дня спасли от инсульта в российском регионе

В Приморье юношу дважды за четыре дня спасли от инсульта
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Unsplash

В Приморье врачи дважды за четыре дня спасли 19-летнего юношу от инсульта. Информация об этом появилась на сайте Находкинской городской больницы.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Находка. Молодого человека с одной полностью парализованной стороной тела доставили в больницу из соседнего региона, он не мог самостоятельно глотать. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

После обследования медики приняли решение хирургически удалить тромбы из артерий мозга пациента с помощью специальных инструментов. После операции речь начала возвращаться к юноше уже на следующий день, а паралич прошел. Однако ему потребовалась повторная операция в связи с еще одним инсультом.

Врачи справились с повторным инсультом, а также занялись состоянием его сердца. Оказалось, что молодой человек в течение года жаловался на недомогание и повышение температуры — инфекция вызвала воспаление внутренней оболочки сердца и повредила клапаны. Из-за этого образовались тромбы, которые спровоцировали инсульты.

Юноша больше двух месяцев провел в больнице, а затем его направили в медцентр для установки протеза клапанов сердца. Операция прошла успешно, через полтора месяца пациент заново стал учиться ходить.

Ранее в России разработали питание для пациентов после черепно-мозговых травм и инсульта.

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