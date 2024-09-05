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Мужчина ушел на дно, пока дайвер отказывался помочь ему бесплатно и ждал перевод денег

В Индии дайвер отказался бесплатно помогать тонущему и дал ему уйти на дно

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Depositphotos

Чиновник из Индии не смог выбраться из воды из-за того, что дайвер не захотел помогать ему. Об этом сообщает Deccan Herald.

Мужчина из администрации штата Уттар-Прадеш отправился на реку Ганг вместе с друзьями. Во время плавания он решил сделать селфи, но в какой-то момент поскользнулся и его начало уносить течением.

Друзья заметили это и сообщили дайверу, который находился рядом. В ответ за спасение мужчины «помощник» попросил десять тысяч рупий (чуть более 10,5 тысяч рублей).

У компании не было наличных, поэтому они решили воспользоваться онлайн-переводом. Пока дайвер ждал подтверждения перевода, чиновник исчез из поля зрения.

Когда деньги появились на счету, мужчина погрузился в воду, но не смог найти человека. По словам друзей, если бы дайвер помог им сразу, чиновника можно было бы спасти.

На поиски мужчины отправились спасатели на катерах, но отыскать его пока что не смогли. Поисковая операция продолжается.

До этого в Египте во время дайвинга пропала российская туристка.

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