Раненный женой во время ссоры калининградец соврал полиции, чтобы защитить ее

В Калининграде жена ранила мужа ножом, а тот соврал полицейским, чтобы не выдавать ее. Об этом сообщили в полиции области.

Недавно в приемный покой одной из больниц в Центральном районе города поступил мужчина с колото-резаной раной задней поверхности грудной клетки. У 49-летнего пациента диагностировали проникающее ранение грудной клетки и пневмоторакс, после чего медработники передали информацию о случившемся правоохранителям, которые опросили потерпевшего.

Калининградец заявил, что его ранил неизвестный прохожий на улице, но позже выяснилось, что на самом деле во всем виновата супруга раненого. Она накинулась на него с ножом во время ссоры на почве ревности, но мужчина выдумал историю про нападение, чтобы жену не наказывали. 52-летняя женщина во всем призналась, против нее уже возбуждено уголовное дело. Местная жительница находится под подпиской о невыезде.

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