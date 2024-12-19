Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин избил мать и бабушку, а они попросили суд не наказывать его

В Оренбурге избившего мать и бабушку рецидивиста ограничили в свободе

close
Depositphotos

В Оренбурге мужчину наказали за нанесение побоев ближайшим родственницам. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда.

Летом 37-летний оренбуржец пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Это увидели его мать и бабушка, между ними завязался конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщин, однако на суде заявил, что никого не бил. Обвиняемый не исключил, что мог их отодвинуть или толкнуть, но, по словам фигуранта, на это мать спровоцировала его своими оскорблениями.

Несмотря на то, что вина мужчины была доказана следователями и свидетельскими показаниями, обе потерпевшие просили судью строго его не наказывать и вообще прекратить уголовное дело. В итоге оренбуржца, ранее неоднократно судимого по аналогичной статье, признали виновным и ограничили в свободе на 10 месяцев.

Ранее на Алтае жена простила мужа, который душил ее, сдавив горло ногой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами