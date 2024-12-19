Пьяный россиянин избил мать и бабушку, а они попросили суд не наказывать его

В Оренбурге мужчину наказали за нанесение побоев ближайшим родственницам. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда.

Летом 37-летний оренбуржец пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Это увидели его мать и бабушка, между ними завязался конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщин, однако на суде заявил, что никого не бил. Обвиняемый не исключил, что мог их отодвинуть или толкнуть, но, по словам фигуранта, на это мать спровоцировала его своими оскорблениями.

Несмотря на то, что вина мужчины была доказана следователями и свидетельскими показаниями, обе потерпевшие просили судью строго его не наказывать и вообще прекратить уголовное дело. В итоге оренбуржца, ранее неоднократно судимого по аналогичной статье, признали виновным и ограничили в свободе на 10 месяцев.

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