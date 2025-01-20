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Пожилые японки готовы платить, чтобы попасть в тюрьму

CNN: в Японии пожилые женщины готовы заплатить, чтобы сидеть в тюрьме
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В Японии часть пожилых женщин готовы платить, чтобы жить в тюрьме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудницу женской тюрьмы в Тотиги, расположенной к северу от Токио.

«В тюрьме есть заключенные, которые готовы платить 20 или 30 тысяч иен (13–19 тысяч рублей. — «Газета.Ru»), чтобы жить здесь вечно», — рассказала надзирательница тюрьмы Такаеси Сиранага в беседе с журналистами.

Надзирательница отметила, что их учреждение похоже больше на дом престарелых, так как сотрудники регулярно помогают заключенным мыться, есть, менять подгузники.

С 2003 по 2022 год число заключенных в возрасте 65 лет и старше выросло в Японии почти в четыре раза, уточнили корреспонденты издания.

По словам пожилых заключенных, с которыми побеседовали представители СМИ, в тюрьме они должны работать, но при этом они находятся на полном содержании государства, что многих устраивает. Им предоставляют кров и питание. Также у них есть доступ к медицинской помощи, за которую на свободе у большинства заключенных нет возможности заплатить самостоятельно.

По информации CNN, самое распространенное преступление, которое совершают пожилые жители Японии, в частности женщины — кража. Часть из них делают это из-за стесненного материального положения, другие же с намерением попасть в заключение и находиться на полном социальном обеспечении государства.

Ранее стало известно, что китаянки клеят на животы фейковые пупки ради эффекта длинных ног.

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