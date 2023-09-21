В Китае женщины массово клеят фейковые пупки, чтобы их ноги казались длиннее

Женщины в Китае массово начали клеить на животы фейковые пупки, чтобы визуально удлинить себе ноги, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, наклейки размещают на несколько сантиметров выше настоящего пупка, который скрывается под брюками или юбкой. Таким образом женщины создают визуальный эффект, что их тела выглядят короче, а ноги длиннее. Сообщается, что тренд стал настолько популярным, что производители наклеек работают на износ, чтобы удовлетворить спрос.

«Результат получается довольно естественным», — поделилась своим мнением одна из женщин.

Некоторые эксперты в Китае считают, что неожиданная популярность тренда стала возможной благодаря традиционной китайской медицине. Народные целители полагали, что нижнюю часть живота необходимо держать в тепле, чтобы сохранить общее здоровье тела.

Мнения китайских пользователей соцсетей по поводу новой моды разделились. Часть комментаторов считают, что людям снова навязывают стандарты красоты, другие же не видят в этом ничего плохого.

«Эти наклейки трудно снять, они не отражают свет и даже водонепроницаемы. Готова назвать их самым успешным изобретением в 2023 году», — призналась одна из участниц обсуждения.

Ранее мать из Китая рассказала, что шьет модные платья для дочери из мусорных мешков.