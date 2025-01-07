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Мужчина получил компенсацию в £5000 за то, что порезался во время бритья

Лондонец порезался бритвой за £2,50 и получил £5000 в качестве компенсации
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Depositphotos

В Лондоне мужчина получил компенсацию в размере £5 тыс. после того, как порезался во время бритья. Об этом сообщает Metro.

Во время прошлогодних рождественских праздников 48-летний Ник Сильверторн купил в обыкновенном лондонском магазине бритву Wilkinson Sword Men Advance 3 за £2,5 (334 рубля). Он пришел домой и сразу же воспользовался станком, который порезал ему обе щеки. У мужчины началось сильное кровотечение. Он добавил, что эти порезы были не похожи на те, что случаются во время обычного бритья. Сильверторн обнаружил, что одно из лезвий оторвалось, и решил, что бритва бракованная. Вместо того чтобы списать порезы на собственную неловкость, он решил подать в суд на производителя бритвы.

«Мои порезы кровоточили более двадцати минут. Я принял меры, чтобы защитить других, ведь им может не повезти так же, как мне. Это был принципиальный вопрос», — подчеркнул англичанин.

Он сфотографировал свое кровоточащее лицо и сохранил бритву, коробку от нее и чек. Полученные раны заживали несколько недель и превратились в шрамы, после чего мужчина обратился к адвокатам, которые связались с Wilkinson Sword. После проверки товара потерпевшему, который рассказал, что из-за неудачного бритья его несколько месяцев мучили кошмары, предложили £5 тыс. (примерно 670 тыс.) за урегулирование иска в досудебном порядке. Мужчина согласился и теперь рекомендует всем пострадавшим от некачественных товаров бороться за справедливость, несмотря на авторитет и возможности ответчика.

Ранее жительница США пыталась засудить торговую сеть из-за яблочного пирога.

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