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Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, признал вину

Подозреваемый в убийстве женщины, которую нашли в авто Куценко, признал вину
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Скриншот видео/Телеграм-канал «Столичный СК»

Мужчина, задержанный за убийство женщины и спрятавший тело в автомобиле актера Гоши Куценко, признал вину. Об этом пишет управление СК по городу Москва в своем Telegram-канале.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что задержанному — безработному Альберту Абдуллину из Казани — предъявлено обвинение. Во время допроса он признал свою вину и сказал, что раскаивается.

На данный момент следствие намерено подать ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказали в правоохранительных органах, ранее мужчина уже был судим за кражу, убийство и изнасилование.

Согласно его собственному признанию, он ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз. Со знакомой мужчина разругался в состоянии алкогольного опьянения, после чего спрятал тело в машину и сам залез в салон. Сообщается, что не менее трех часов он провел рядом с трупом зарезанной им женщины, пока его не задержали.

Ранее сообщалось, за что убили бывшего оператора «Мосфильма».

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