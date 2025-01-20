Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, имеет несколько судимостей

Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, уже судили за другое убийство

Мужчина, сознавшийся в убийстве женщины, тело которой спрятал в раритетный автомобиль актера Гоши Куценко, уже был судим за убийство и изнасилование. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что помимо убийства и изнасилования, 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани отсидел еще срок за кражу.

Задержанный рассказал, что он ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз. Со знакомой мужчина разругался по пьяни, признался он. После убийства он спрятал тело в машину и сам залез в салон. Сообщается, что не менее трех часов он провел рядом с трупом зарезанной им женщины, пока его не задержали.

Расследование ведет Следственный комитет, дело на контроле прокуратуры.

Уточняется, что «Запорожец» сам артист Куценко купил в 2019 году в память о родном городе Запорожье. На автомобиле он периодически ездил по улицам Москвы.

Telegram-канал Mash утверждает, что Абдуллин вскрыл автомобиль и поселился в нем еще до убийства. Злоумышленник жил в «Запорожце» как минимум неделю, потому что ему негде было ночевать. В этой машине же мужчину и задержала полиция.

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