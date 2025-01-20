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Суд снял судимость с экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна по делу о взятке

В Петербурге сняли судимость с экс-вице-губернатора Оганесяна по делу о взятке
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Михаил Куравлев/РИА Новости

Смольнинский районный суд снял судимость с бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Суд удовлетворил ходатайство и снял судимость с Оганесяна по приговору Куйбышевского районного суда от 19.05.2021», — говорится в сообщении.

Ходатайство Оганесян подал в ноябре прошлого года. В нем указаны положительные характеристики и благодарности с места работы — Мариинского театра. Отмечается, что руководитель учреждения Валерий Гергиев охарактеризовал бывшего чиновника «исключительно положительно».

Кроме того, Оганесян оплатил наложенный на него штраф в 20 млн рублей.

В мае 2021 года экс-вице-губернатор получил 5,5 года колонии по делу о получении взяток при строительстве стадиона «Газпром Арена». Судья сообщила, что Оганесян признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Кроме того, он зачел Оганесяну срок содержания под стражей в СИЗО до приговора.

Ранее сообщалось, что обвиняемого во взяточничестве ректора ВГУ оставили в СИЗО.

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