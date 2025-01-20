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В РПЦ рассказали о проблемах с научными работами из-за нейросетей

Профессор Легойда: нейросети обессмысливают письменные научные работы
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TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

Школьное и высшее образование находятся в кризисе, поскольку нейросети обессмысливают письменные научные работы в качестве инструмента проверки знаний. Об этом сообщил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной проведению XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», передает ТАСС.

«Существующие нейросети фактически обессмысливают существование письменных работ как проверку знаний, потому что нейросеть качественно и очень быстро может написать учебную и научную работу любого формата», — заявил он.

По словам Легойды, у нейросетей есть особенности, которые нужно учитывать. Он подчеркнул, что преподаватели должны научиться работать с новой реальностью и интегрировать современные технологии в образовательный процесс, а не запрещать их.

До этого исследование фонда «Эмпатия» показало, что почти треть — 31% — учителей русского языка используют искусственный интеллект в работе. По данным аналитиков, учителя используют ИИ при подготовке к уроку или проверке заданий.

Ранее россиянам рассказали, какие профессии заменит ИИ в 2025 году.

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