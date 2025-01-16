Родителям рассказали, какие продукты опасно давать детям на завтрак

Многие привычные продукты для завтрака, включая выпечку, хлопья и мюсли, не подойдут для детей. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог, специалист по психосоматике Марина Косенкова.

К неполезным вариантам первого приема пищи она также отнесла каши быстрого приготовления, блины и другие полуфабрикаты, бутерброды из белого хлеба с магазинной колбасой, паштетом или сыром, йогурты и творожки с наполнителями.

«В этом завтраке никакой пользы нет. Это пустые углеводы, просто чтобы набить желудок. И через час-два ребенок уже голодный. Обязательно исключаем быстрорастворимые каши, мюсли, сосиски и все, что у нас из полуфабрикатов», — пояснила Косенкова.

Нутрициолог предупредила, что подобное питание со временем может привести к ожирению, сахарному диабету, гормональным сбоям и другим проблемам со здоровьем.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она представляет собой рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку, и не поможет надолго обеспечить чувство насыщения.

Ранее врач назвала условие, при котором вода по утрам принесет пользу здоровью.