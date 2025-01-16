Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, какие продукты опасно давать детям на завтрак

Нутрициолог Косенкова: блины и хлопья не стоит давать детям на завтрак
close
Markus Scholz/Global Look Press

Многие привычные продукты для завтрака, включая выпечку, хлопья и мюсли, не подойдут для детей. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог, специалист по психосоматике Марина Косенкова.

К неполезным вариантам первого приема пищи она также отнесла каши быстрого приготовления, блины и другие полуфабрикаты, бутерброды из белого хлеба с магазинной колбасой, паштетом или сыром, йогурты и творожки с наполнителями.

«В этом завтраке никакой пользы нет. Это пустые углеводы, просто чтобы набить желудок. И через час-два ребенок уже голодный. Обязательно исключаем быстрорастворимые каши, мюсли, сосиски и все, что у нас из полуфабрикатов», — пояснила Косенкова.

Нутрициолог предупредила, что подобное питание со временем может привести к ожирению, сахарному диабету, гормональным сбоям и другим проблемам со здоровьем.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она представляет собой рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку, и не поможет надолго обеспечить чувство насыщения.

Ранее врач назвала условие, при котором вода по утрам принесет пользу здоровью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами