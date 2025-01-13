В Петербурге грузчик надругался над 13-летней школьницей

В Выборгском районе Петербурга задержали жителя деревни Энколово по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 13-летней школьницы. Женщина сообщила, что ее дочь отпросилась ночевать к бабушке, но оказалась в гостях у взрослого мужчины. Выяснилось, что девочка познакомилась в сети с неизвестным, который представился Никитой.

Новый знакомый сообщил, что распространит в сети информацию об интимной жизни девочки, если она откажется с ним встретиться. Напуганная школьница согласилась и приехала к злоумышленнику в гости, где мужчина, предположительно, надругался над ней.

Утром она рассказала о произошедшем матери. 12 января полицейские задержали злоумышленника, им оказался 22-летний житель Всеволожского района Ленобласти, который работает грузчиком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать.