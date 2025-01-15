Падение метеорита со звуком впервые в истории записали на камеру

CBC News: в Канаде камера впервые в истории засняла падение метеорита со звуком

В Канаде камера видеонаблюдения запечатлела падение метеорита со звуком. Как передает CBC News, это первый подобный случай в истории.

Осколки космического объекта обнаружил перед своим домом житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум. Он передал камень ученым, которые назвали метеорит «Шарлоттаунским».

В статье говорится, что перед падением камень развил скорость порядка 200 км/ч. Веладиум отметил, что стоял на месте падения метеорита за пару минут до того, как тот приземлился. Этот факт канадца весьма шокировал.

Случай прокомментировали в Альбертском университете. Его сотрудник Крис Херд заявил, что падение метеорита со звуком записали на камеру впервые в истории науки.

До этого сообщалось о случае в Австралии, где мужчина несколько лет хранил камень, надеясь, что это золотой самородок, а это оказался метеорит возрастом 4,6 млрд лет.

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