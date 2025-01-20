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Мужчина поссорился с женой и попытался утопить ее вместе с подругой в машине

В Таиланде мужчина пытался утопить автомобиль с его женой и ее подругой внутри
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ZOOM Rayong ซูมระยอง/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде мужчина пытался утопить жену и ее подругу в море во время ссоры на почве ревности. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 15 января на побережье в восточной провинции Районг. Около трех часов ночи, по словам очевидцев, таец по имени Бом попытался сбросить свою жену Боу и ее подругу Канокван в море из-за ссоры на почве ревности, произошедшей на берегу, но потерпел неудачу, когда его машина застряла в песке.

Затем мужчина сам бросился в воду, решив, что не сможет с этим жить дальше. Две женщины последовали за ним и исчезли из поля зрения очевидцев. После долгих поисков вызванные на место спасатели обнаружили троих человек у волнореза на пляже. Они промокли, выглядели измученными, но продолжали спорить. Спасатели доставили их в больницу для медицинского осмотра.

Как рассказал тайским СМИ муж Канокван, его жена увидела, что разъяренный супруг собирается увезти ее подругу, которую подозревал в неверности, в неизвестном направлении, и решила помешать этому. Она вмешалась в потасовку и потеряла клок волос, когда Бом грубо схватил ее. Впоследствии рядом с застрявшей посреди пляжа машиной были обнаружены длинные пряди женских волос. Сообщается, что пострадавшие уже помирились, и мужчине, по всей видимости, не стали предъявлять никаких обвинений.

Ранее в Индии мужчина напал на бывшую жену, пока она спала, связал ее и облил кислотой.

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