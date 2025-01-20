Мужчина напал на бывшую жену, пока она спала, связал ее и облил кислотой

В Индии мужчина пробрался в комнату к спящей экс-супруге и облил ее кислотой

В Индии мужчина связал бывшую жену веревкой и облил ее кислотой, сообщает Times of India.

Инцидент произошел 18 января в Коте, штат Раджастхан. По данным полиции, 50-летний обвиняемый, которого зовут Сунил Диксит, проник в комнату к своей экс-супруге, которая работает учителем в государственной школе. В тот момент 45-летняя женщина спала и не смогла отреагировать на его вторжение.

Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, мужчина связал бывшей жене руки и ноги, облил кислотой и скрылся с места происшествия. Пострадавшей все же удалось освободиться и связаться с братом, тот отправил к ней домой соседа, который взломал дверь и отвез женщину в больницу. Она получила сильные ожоги.

Нападавшего задержали на следующий день, против него выдвинули ряд серьезных обвинений. Известно, что он и жертва развелись по обоюдному согласию, но продолжали жить в одном доме. Что послужило мотивом нападения, не уточняется.

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