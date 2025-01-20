Пятеро российских младшеклассников отравились химикатами в школе

В Приморье пятеро второклассников отравились химикатами в школе, дети в больнице

В Приморском крае прокуратура расследует обстоятельства отравления детей химикатами в образовательном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел 20 января в школе села Покровка. По предварительной информации, пятеро второклассников на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в классе. После этого дети почувствовали недомогание, им потребовалась госпитализация.

На место ЧП прибыл прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Информация о состоянии детей отсутствует.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления школьников в Красноярске: с симптомами острой кишечной инфекции к врачам обратилось более 50 человек.

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