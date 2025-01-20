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В Германии паром столкнулся с баржей, есть пострадавшие

Tagesschau: в Гамбурге 11 человек пострадали от столкновения парома с баржей
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NDR

В порту немецкого города Гамбурга баржа столкнулась с паромом, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом написала немецкая служба новостей Tagesschau.

Инцидент произошел утром 20 января на реке Нордерельбе. Паром получил серьезные повреждения. На борту было 25 человек.

Медики на месте помогли раненым и доставили их в ближайшую больницу. Журналисты отметили, что один из пострадавших получил серьезные травмы.

На место инцидента прибыли более 50 представителей экстренных служб. Полиция устанавливает причины случившегося.

До этого мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку. Представитель железнодорожной компании Portland & Western Railroad подтвердил, что поезд из 19 вагонов с азотным удобрением карбамидом (мочевина) пересекал железнодорожный мост, когда он разрушился. Местных жителей попросили избегать места происшествия и не заходить в реку, поскольку в воду мог попасть карбамид.

Ранее на видео попал момент, как иностранцы утопили автомобиль на рыбалке в Приморье.

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