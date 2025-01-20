В Таиланде слон, испугавшись фейерверка, ранил пятерых человек

В Таиланде слон испугался фейерверка и ранил несколько человек

В Таиланде в провинции Нонгбуалампху слон испугался фейерверка и ранил пятерых человек. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

По данным издания, 18 января десятилетний слон Плай Кхун Тонг и его 46-летний смотритель Санга приехали на ярмарку, чтобы продавать сахарный тростник.

В честь открытия на улице запускали фейерверки. Слон их очень испугался и стал вести себя агрессивно. Он начал сбивать с ног и топтать людей, которые пришли на ярмарку. Испуганные жители в панике пытались убежать. Слон шел через толпу людей и ломал прилавки, пытаясь скрыться от взрывов.

Местные власти позже сообщили, что пять человек, пришедшие на ярмарку, были ранены, их доставили в больницу. Серьезных травм у пострадавших нет.

Издание уточняет, что в Таиланде в неволе живут около четырех тысяч слонов. Животных заставляют работать в общественных местах или используют в частном порядке, а также в лесозаготовительной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Индии слон устроил погром на фестивале и раскидал людей.