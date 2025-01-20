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В Нижнем Новгороде курьер случайно уронил посылку и раскрыл нарколабораторию

В Нижнем Новгороде курьер помог обнаружить нарколабораторию
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде курьер едва не доставил получателю наркотики. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 19-летний молодой человек забрал посылку у человека на Пролетарской улице и направился к получателю, но в какой-то момент случайно уронил отправление, из него вывалился сверток.

Юноша повез посылку в полицию, где выяснилось, что в сверток отправитель положил два грамма марихуаны. Проверив адресанта, они нагрянули к нему домой и нашли там нарколабораторию. Помимо десяти ящиков для выращивания растений, у него обнаружили четыре пачки семян, весы и другие приспособления.

36-летнего мужчину задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

До этого в Ленобласти задержали 37-летнего мужчину, которого заподозрили в создании нарколаборатории. Машину задержанного заметили около лесополосы и решили проверить.

Во время мероприятий мужчина нервничал и в какой-то момент рассказал, что хотел закопать в лесу запрещенные вещества. В гараже подозреваемого нашли около двух килограммов порошкообразного вещества и нужное оборудование.

Ранее на Урале чиновник выращивал коноплю в лаборатории, замаскированной в контейнере.

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