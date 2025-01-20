Блогер Шабутдинов и его адвокаты закончили изучать материалы уголовного дела

Адвокат блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов сообщил РИА Новости, что Шабутдинов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела.

«Из 150 томов реально к существу дела относятся около трети материалов», — поделился Ахильгов.

Адвокат добавил, что сейчас защита ожидает утверждения обвинительного заключения прокурором и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

До этого Московский городской суд продлил срок содержания под стражей блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Шабутдинов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия

Ранее Шабутдинов впервые за 11 месяцев в СИЗО поговорил с женой.