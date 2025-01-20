Театр Gaîté Lyrique в Париже может обанкротиться из-за поселившихся в нем мигрантов

Французскому театру грозит банкротство после того, как его заняли 300 бездомных мигрантов, пишет Oddity Central.

Уже несколько месяцев театр Gaîté Lyrique в Париже находится под контролем группы бездомных мигрантов, которым необходима крыша над головой в зимний период. Они поселились там после того, как учреждение провело бесплатную конференцию под названием «Переосмысление гостеприимства для беженцев во Франции».

Как пишут СМИ, 250 африканских мигрантов, посетивших мероприятие, отказались покидать его после завершения, и позже к ним присоединились еще около 50 человек, которым негде было укрыться от холодной парижской погоды. Руководство театра признало, что было вынуждено отменить все выступления как минимум до 24 января, что угрожает его финансовому состоянию, поскольку учреждение получает 70% процентов своего дохода от таких мероприятий, а оставшаяся часть поступает от государства в виде субсидий.

Несмотря на убытки, оцениваемые в сотни тысяч евро только за один месяц, и трудности с выплатой зарплат своим 60 сотрудникам, театр выступил с заявлением, в котором назвал «немыслимым выбросить этих людей на улицу посреди зимы».

Французские СМИ пытались получить доступ в театр и поговорить с представителями мигрантов, но пока их усилия оказались безуспешными.

Ранее администрация Трампа пообещала депортировать из США нелегальных мигрантов с семьями.