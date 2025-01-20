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Россиянам объяснили, за что можно лишиться абонемента в фитнес-клуб

Юрист Адамс: в фитнес-клубах нельзя самому показывать технику упражнений
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Depositphotos

В фитнес-клубах действуют определенные правила, нарушение которых может привести к тому, что посетителя лишат абонемента и запретят приходить на тренировки. Такое наказание, в частности, грозит за самостоятельную демонстрацию упражнений другим спортсменам без участия тренера, предупредил гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В некоторых клубах такие действия могут трактоваться как «несанкционированное обучение», что формально запрещено, — пояснил юрист. — Клубы хотят, чтобы за технику клиентов отвечали исключительно их сертифицированные тренеры».

Перед демонстрацией техники выполнения упражнений Адамс посоветовал уточнять правила клуба у персонала.

Еще одно нарушение — это совместное использование абонемента, что запрещено в большинстве клубов и грозит запретом на его использование. Вместо этого часто предлагаются семейные тарифы. Кроме того, клуб имеет право забрать абонемент или заморозить его, если человек нарушает правила безопасности, ведет себя агрессивно, на него жалуются другие посетители.

Что касается возврата денег за неиспользованные тренировки, то клиент имеет на это правило, причем отказаться он может в любой момент, но придется оплатить уже понесенные клубом расходы. Также возврат денег предусмотрен при несоответствии качества услуги заявленному - в этом случае Адамс посоветовал написать заявление и, по возможности, подкрепить его доказательствами.

До этого ученые выяснили, что тренажерный зал связан с уменьшением вероятности развития депрессивных расстройств. Это связано с увеличением мышечной массы и силы. Так, в проведенном исследовании каждые дополнительные пять килограммов массы мышц снижали вероятность депрессии на 5,7%. Участники с самой высокой мышечной массой имели на 44,1% меньший риск, чем те, у кого эти показатели были минимальными.

Ранее в Москве фитнес-клуб бросил своих клиентов без компенсации при закрытии.

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