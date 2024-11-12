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Женщина 18 лет терпела боль из-за врачей, которые забыли в ней иглу во время родов

WOB: жительница Таиланда 18 лет страдала от болей из-за врачей, оставивших в ней иглу

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Shutterstock

Женщина из Таиланда 18 лет терпела боль из-за врачей, которые забыли в ней иглу, пишет World of Buzz.

Женщина обратилась за помощью к специалистам, рассказав о врачебной ошибке, произошедшей 18 лет назад во время родов. По ее словам, в процессе наложения швов медицинский персонал уронил иглу во влагалище и решил оставить ее внутри, опасаясь сильного кровотечения.

С тех пор женщина испытывает невыносимые боли, о причине которых она узнала лишь в прошлом году после рентгенологического обследования. Несмотря на три попытки операции, иглу так и не смогли извлечь.

Специалисты пообещали помочь женщине с лечением, организовав транспорт и поддержку. В то же время в соцсетях разразилась критика в адрес больницы, а комментаторы призывают женщину рассмотреть возможность подачи иска против врача за длительные страдания.

Ранее британский хирург провел операцию перочинным ножиком вместо скальпеля.

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