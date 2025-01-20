Россиянин использовал внешнюю схожесть с другим мужчиной и похитил у него 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подозреваемого, которого подозревают в хищении 20 млн рублей со счетов внешне похожего на злоумышленника мужчины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По предварительной информации, житель Красноярского края приехал в Москву и получил здесь от сообщников поддельный паспорт. В нем были указаны данные внешне похожего на сибиряка мужчины. При этом фотография принадлежала подозреваемому. Получив документ, злоумышленник обратился в салон связи: там он заявил, что потерял сим-карту, и запросил ее дубликат, предъявив поддельный документ.

Получив доступ к телефону потерпевшего, красноярец добрался до его банковских счетов и снял с них 20 млн рублей.

«Похищенные деньги подозреваемый направил своим сообщникам, получив часть в качестве вознаграждения», — уточнила Волк.

Полицейским удалось установить личность афериста, его задержали в Северной столице. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Якутии женщина поверила в обещанные мошенниками компенсации и отдала им почти миллион рублей.