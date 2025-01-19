Мошенники пообещали пенсионерке 6 млн рублей компенсации и лишили ее почти миллиона

В Якутии женщина поверила в компенсацию и отдала аферистам почти миллион рублей

Жительница Якутии поверила в то, что ей выплатят компенсацию и отдала аферистам миллион рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

За некоторое время до инцидента 63-летняя пенсионерка из поселка Жатай купила для больного брата обезболивающий гель, но применение не дало эффекта, поэтому женщина от препарата отказалась.

Позже ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Следственного комитета. Они заявили, что расследуют дело о работе фирмы, продававшей гель. После разговора женщина заполнила предоставленные бланки и отправила их «правоохранителям» с помощью мессенджера.

Спустя некоторое время суд над компанией якобы прошел, и женщине смогут выплатить шесть миллионов рублей, однако для этого необходимо сделать несколько платежей, например оплатить «госпошлину», работу курьера и другие. Последовав рекомендациям, женщина отдала аферистам около миллиона рублей.

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