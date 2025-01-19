Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники пообещали пенсионерке 6 млн рублей компенсации и лишили ее почти миллиона

В Якутии женщина поверила в компенсацию и отдала аферистам почти миллион рублей
close
Shutterstock

Жительница Якутии поверила в то, что ей выплатят компенсацию и отдала аферистам миллион рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

За некоторое время до инцидента 63-летняя пенсионерка из поселка Жатай купила для больного брата обезболивающий гель, но применение не дало эффекта, поэтому женщина от препарата отказалась.

Позже ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Следственного комитета. Они заявили, что расследуют дело о работе фирмы, продававшей гель. После разговора женщина заполнила предоставленные бланки и отправила их «правоохранителям» с помощью мессенджера.

Спустя некоторое время суд над компанией якобы прошел, и женщине смогут выплатить шесть миллионов рублей, однако для этого необходимо сделать несколько платежей, например оплатить «госпошлину», работу курьера и другие. Последовав рекомендациям, женщина отдала аферистам около миллиона рублей.

Ранее школьница из Тувы оставила родителей без денег, поверив мошенникам из онлайн-игры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами