Медведчук: возрождение народа Украины и его истории возможно лишь в составе РФ

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России. Его заявление опубликовано на сайте движения.

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский всегда был далек от ситуации на фронте. Он уточнил, что Зеленского не интересуют украинцы, которых он погубил, его интересуют только деньги, отмытые в ходе конфликта.

Медведчук уточнил, что СВО прежде всего преследует цели в интересах украинского народа и Россия этих целей достигнет.

«История имеет свойство повторяться на новых этапах. Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России», — подчеркнул Медведчук.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у блогера Максима Назарова (настоящее имя — Назар Диордица).

По информации СБУ, причиной обысков стало то, что после начала специальной военной операции на Украине Назаров продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией.

Ранее СБУ задержала чиновника Киевской администрации.