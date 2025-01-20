Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

Суды РФ стали чаще накладывать на подсудимых запрет определенных действий
close
Shutterstock

Суды в России стали чаще избирать подсудимым меру пресечения в виде запрета определенных действий — она является более мягкой, нежели домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСИН.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за девять месяцев 2024 года применение меры пресечения в виде запрета определенных действий увеличилось на 15,5%», — говорится в сообщении.

Домашний арест в прошлом году применяли на 4,5% реже, чем ранее. Количество арестованных на дому снизилось на тысячу и составило 20 тысяч человек. Запрет определенных действий наложили на более чем 15 тысяч россиян — это на 2 тысячи больше, чем в 2023 году.

При домашнем аресте подсудимому разрешено покидать свое жилье только в случаях, определенных судом. При запрете некоторых действий подозреваемый имеет большую свободу, а запретить ему покидать дом могут только при указании конкретных временных отрезков.

До этого стало известно, что в 2024 году в России было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности.

Ранее Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел об экстремизме в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами