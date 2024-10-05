В Москве фитнес-клуб бросил своих клиентов без компенсации при закрытии

Фитнес-клуб сети Fusion Fintess в Москве закрылся одним днем, оставив клиентов без компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на клиентов зала.

Речь идет о зале, расположенном в бизнес-центре «Омега Плаза» на улице Ленинская Слобода. Клиенты фитнес-клуба утверждают, что администраторы зала до последнего дня продавали услуги, в том числе абонементы за 80 тысяч рублей. При этом закрытие зала произошло за один день, и о прекращении работы клуба посетители узнали из объявления на двери, а не заранее.

«Как рассказали клиенты, многие из них покупали абонементы сразу на год или с занятиями с тренером — их средняя стоимость от 20 до 80 тысяч рублей. Общая сумма потерянных денег может насчитывать несколько миллионов рублей. При этом на юрлице фитнес-клуба висит задолженность 800 тысяч», — сообщает издание.

Посетители также утверждают, что менеджеры колл-центра сети не берут телефоны, а на горячей линии сети предлагают посетить другие клубы.

До этого из шкафчика московского фитнес-клуба у посетителя пропали два миллиона рублей.

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