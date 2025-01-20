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Россиянам рассказали, что грозит за неуплату коммунальных услуг

Специалист Бондарь: за неуплату коммунальных услуг могут выселить из квартиры
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Россиянам, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), могут начислить пени размером 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты с 31-го дня просрочки и 1/130 ставки — с 91-го дня. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, через два месяца после неоплаты управляющая компания (УК) может ограничить или отключить услугу (исключение составляют отопление и холодное водоснабжение). Если долг продолжит расти, УК может подать иск в суд, подчеркнул эксперт. После его удовлетворения должник должен будет погасить основную сумму, начисленные на момент разбирательства пени и судебные издержки.

«После решения суда исполнительные документы передаются приставам. Они могут арестовать счета должника, его имущество, ограничить выезд за границу, если сумма превышает 30 тыс. рублей», — добавил Бондарь.

В ряде случаев неплательщик может даже лишиться жилья, подчеркнул он.

16 января в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток» сообщили, что в России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.

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