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Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал об отношениях с сыном

РИА Новости: отец арестованного по делу Кириллова не общался с сыном десять лет
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Алексей Потицкий/ТАСС

Отец фигуранта уголовного дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева Бекхан рассказал РИА Новости, что не общался с сыном около 10 лет.

По словам Падиева-старшего, сын почти всю жизнь прожил в городе Карабулак в Ингушетии со своей матерью и тремя братьями и сестрами.

«Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз. Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — поделился отец фигуранта уголовного дела.

60-летний Бекхан Падиев добавил, что проживает со своей второй женой в частном доме на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии.

До этого РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что Сулейман Точиев, являющийся родным братом Батухана Точиева, который обвиняется в совершении теракта, повлекшего гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, имеет судимость. Батухан Точиев и Рамазан Падиев были арестованы Басманным судом Москвы. Следствие утверждает, что они, действуя по указанию неизвестного организатора, обеспечили исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова жильем в подмосковном хостеле.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.

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