Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в 2025 году

Профессор Юрасов: в 2025 году будут мощные вспышки на Солнце и магнитные бури

В этом году прогнозируется солнечная активность, которая проявится мощными вспышками. Они могут вызвать сильные геомагнитные бури, что отразится на самочувствии людей, рассказал RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Они возникают, когда заряженные частицы (солнечный ветер) взаимодействуют с магнитным полем Земли, — объяснил специалист. — Это взаимодействие может вызывать колебания магнитного поля нашей планеты, что, в свою очередь, влияет на биологические процессы в организме человека».

В городах электромагнитные поля генерируют линии электропередачи, трансформаторные подстанции, электрический транспорт, вышки сотовой связи. Поэтому в городских условиях воздействие солнечных вспышек может быть более ощутимо, считает Юрасов.

При этом он подчеркнул, что пока на сегодня нет однозначно подтвержденных научных данных о влиянии геомагнитных бурь на самочувствие людей, исследования на эту тему продолжаются. Обычно чувствительные к таким явлениям люди могут чувствовать головную боль, усталость. По словам ученого, подобные явления могут быть индивидуальными — они необязательно связаны с магнитными бурями.

«При ухудшении самочувствия рекомендуется не паниковать, а обратиться к врачам для определения диагноза и подбора эффективного лечения», — посоветовал профессор.

До этого профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев предупредил, что вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью. Ожидается спад цикла активности Солнца, при котором возможны вспышки — единичные, но очень сильные.

Ранее астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце.