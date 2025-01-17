Москвичам спрогнозировали легкие морозы в конце января

В последнюю пятидневку января температура воздуха в Москве опустится до отрицательных значений. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом она уточнила, что морозы в этот период не будут сильными — температура воздуха будет все еще выше климатической нормы. Синоптик отметила, что конец января — начало февраля должны быть самым холодным периодом зимы.

В ночные часы температура будет находиться в пределах -3°C...-10°C. Позднякова уточнила, что пока сложно спрогнозировать, когда именно похолодает.

15 января синоптик Александр Ильин говорил, что в отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, «относительно нормальная» для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком.

Он добавил, что похолодание ожидается и на севере Приволжского федерального округа, а также в Башкирии, Ижевске и Пермском крае. На остальной же части России сохранится аномально теплая погода.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.