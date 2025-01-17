Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам спрогнозировали легкие морозы в конце января

Синоптик Позднякова: легкие морозы ожидаются в Москве в конце января
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В последнюю пятидневку января температура воздуха в Москве опустится до отрицательных значений. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом она уточнила, что морозы в этот период не будут сильными — температура воздуха будет все еще выше климатической нормы. Синоптик отметила, что конец января — начало февраля должны быть самым холодным периодом зимы.

В ночные часы температура будет находиться в пределах -3°C...-10°C. Позднякова уточнила, что пока сложно спрогнозировать, когда именно похолодает.

15 января синоптик Александр Ильин говорил, что в отличие от большинства регионов России, где наблюдается аномально теплая зима, «относительно нормальная» для января погода в ближайшие дни ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа, за исключением юго-западных районов Якутии, Бурятии и Забайкальского края целиком.

Он добавил, что похолодание ожидается и на севере Приволжского федерального округа, а также в Башкирии, Ижевске и Пермском крае. На остальной же части России сохранится аномально теплая погода.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами