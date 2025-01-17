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У спасенного с улицы кота обнаружилась аллергия на других кошек

В Нидерландах у спасенного с улицы кота обнаружили аллергию на его же сородичей
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gasman147/Reddit

У найденного на улице в Нидерландах кота обнаружили аллергию на других кошек. Об этом на платформе Reddit рассказал пользователь с ником gasman147.

Кот, чью кличку владелец не стал разглашать, какое-то время назад переехал в дом мужчины с улицы. Однако питомец, хотя и освоился на новом месте, испытывал «странные симптомы». Тогда его отвели к кошачьему дерматологу и проверили на аллергены.

Оказалось, пишет аноним, что у кота имеется «аллергия на пыльцу, траву, пылевых клещей и кошек». Таким образом, причиной его недомогания стал кот, который уже жил в доме нидерландца.

Мужчина, сам страдающий от аллергии на кошек, признался, что никогда не подозревал, что у животных может быть аллергия на их сородичей.

«Скоро он начнет иммунотерапию. Потому что, хотя он и с улицы, внутри он королевских кровей. Всего за 1500 евро он избавится от аллергии на своих друзей», — сообщил хозяин кота-аллергика.

Ветеринар прописал своему пациенту инъекции, поэтому владельцу кота придется научиться ставить ему уколы.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы расстаться с партнером из-за кота.

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