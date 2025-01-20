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Следствие устанавливает мошенников, похитивших деньги у советского разведчика

Следствие устанавливает преступников, похитивших деньги у разведчика Лазовика
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Depositphotos

Следственные органы устанавливают телефонных мошенников, похитивших у советского разведчика Геронтия Лазовика свыше 1 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

Собеседник агентства отметил, что преступление было спланировано группой лиц, роли каждого участника были четко определены заранее. В настоящее время установлен и задержан курьер, получивший от Лазовика часть похищенных денег.

По словам правоохранителя, не исключена возможность того, что организатор преступления находится за пределами страны, в частности, на территории Украины.

Сотрудник правоохранительных органов уточнил, что мошенники при совершении преступления использовали дипфейк представителей столичной власти. 92-летнего потерпевшего с помощью видеосвязи убедили принять участие в мнимой операции по поимке злоумышленников.

Лазовик занимал должность заместителя резидента КГБ в Канберре и был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР. Кроме того, мужчина был главой группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане. После ухода в отставку он является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

16 января сообщалось, что житель Белгорода передал аферистам более девяти миллионов рублей, поверив в легенду о перерасчете пенсий.

Ранее в МВД рассказали о том, как телефонные мошенники запугивают жертв.

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