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В Петербурге восьмилетняя девочка пострадала после падения льда с крыши дома

«78.ru»: в Петербурге на восьмилетнюю девочку упала глыба льда с крыши дома
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Shutterstock

В Приморском районе Петербурга глыба льда упала с крыши на голову ребенку, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки на Торфяной дороге, на восьмилетнюю школьницу рухнула глыба льда.

Девочка госпитализирована в отделение нейрохирургии с ссадинами нижнего века левого глаза и скуловой области в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы. Подробности о состоянии школьника неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура даст оценку работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.

Ранее сосулька рухнула при уборке крыши и покалечила сотрудницу детской поликлиники.

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