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Российские туристы столкнулись с массовыми проблемами при въезде в Мексику

РСТ: туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов туристам во въезде

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Российские туроператоры обратились к послу в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу из-за отказов туристам во въезде в страну. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По информации РСТ, четырнадцать российских операторов направили коллективное обращение послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мегиасу и попросили разъяснить требования к туристам, которые планируют поездку в эту страну.

Отмечается, что объем отказов российским туристам во въезде достигает 10%. По словам директора по туризму компании «Карибский клуб» Лады Попело, участились случаи, когда в страну не пускают людей с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и прочими необходимыми документами.

До этого президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что в 2024 году россияне установили новый рекорд в области внутреннего туризма — совершили 92 млн поездок по стране.

Ранее сообщалось, что в России увеличились объемы рекламных писем в сферах образования и туризма.

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