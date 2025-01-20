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Россиян могут лишить права управлять критической инфраструктурой в Латвии

Латвия может запретить россиянам управлять объектами критической инфраструктуры
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Global Look Press

МВД Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, которые запрещают гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщает портал Delfi.

Запрет обосновывают необходимостью «укрепить защиту важной для безопасности» прибалтийской страны и ее общества критической инфраструктуры. Ограничения также коснутся и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и Белоруссии. Россияне, белорусы и юрлица не будут допущены к работе с объектами, если она предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Однако Служба государственной безопасности Латвии может разрешить исключения. Поправки рассмотрит правительство прибалтийской республики, и в случае положительной резолюции они поступят на утверждение сейма (парламента) страны.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских в этих странах.

Ранее экс-депутат Европарламента объяснил, почему в странах Прибалтики процветает русофобия.

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