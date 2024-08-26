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В прямом эфире украинского ТВ пропал свет во время ракетной атаки

В прямом эфире украинского ТВ отключился свет во время ракетной атаки

Во время прямого эфира украинского телемарафона «Единые новости» в студии отключился свет из-за ракетной атаки. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

В этот момент ведущая озвучивала новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский оказался не против дипломатического завершения конфликта с Россией.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Подполье в понедельник зафиксировало 10 ударов в Киеве.

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ.

Ранее в Киеве сожгли флаг Украины.

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