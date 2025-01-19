Пожилые японцы устремились в тюрьмы ради выживания

Жители Японии пожилого возраста добровольно устремились в тюрьмы ради выживания и из-за одиночества. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что крупнейшая женская тюрьма Японии заполнена в основном представителями преклонного возраста.

По словам охранников, для заключенных настолько остра проблема одиночества, что они бы предпочли остаться за решеткой. Они также стремятся туда попасть, чтобы выжить.

«Некоторые люди готовы платить 20 000 или 30 000 иен (130-190$) в месяц, чтобы жить здесь вечно», — признался сотрудник женской тюрьмы Тотиги, расположенной к северу от Токио.

Авторы материала отмечают, что в тюрьмах осужденные получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и общение, которого им не хватает в жизни на свободе.

В декабре ученые из Колумбийского и Стэнфордского университетов США пришли к выводу, что у одиноких людей формируется своеобразное восприятие мира. В научном эксперименте приняли участие более 1000 человек. Ученые сопоставили данные и обнаружили, что одинокие люди обладают уникальными реакциями на крупные культурные феномены.

Ранее названа неожиданная опасность одиночества.