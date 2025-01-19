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В челябинском ТК ребенок получил ожоги глаз во время конфликта

74.ru: в Челябинске школьница распылила девочке в лицо перцовый баллончик
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Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске 12-летней девочке понадобилась помощь медиков после конфликта в торговом комплексе. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в ТК «Кольцо». Как рассказала сестра пострадавшей, ссора произошла между школьницей и ее 15-летней знакомой. Во время конфликта старшая участница использовала перцовый баллончик. Когда родители приехали на место, их дочери уже промывали глаза молоком. Пострадавшую госпитализировали с химическим ожогом роговиц обоих глаз.

По словам матери, ее ребенок не нападал на девушку, только оборонялся после того, как старшая использовала баллончик. Теперь у девочки проблемы с глазами.

«Ей назначили дорогостоящее лечение, также она находится на контроле у врачей», – сообщается в публикации.

Семья уже написала заявление в полицию. Мать планирует обратиться в прокуратуру.

Как рассказали изданию в управлении МВД по региону, на данный момент специалисты проверяют записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани водитель напал на полицейских с дубинкой и газовым баллончиком.

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