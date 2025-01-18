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На Кубани водитель напал на полицейских с дубинкой и газовым баллончиком

На Кубани задержали водителя, напавшего на полицейских при задержании
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Global Look Press

В Отрадненском районе края мужчина напал на сотрудников полиции, ударил одного из них дубинкой и распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

По данным следствия, 15 января сотрудники полиции решили проверить документы у водителя, который находился на парковке. В ответ мужчина попытался скрыться, врезавшись в служебный автомобиль полицейских.

Обнаружив машину около частного дома, стражи порядка приказали водителю выйти из машины, но он ударил одного из них дубинкой по голове и распылил перцовый баллончик, агрессора удалось задержать. Одному из полицейских потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Владимира укусила полицейского и стала фигуранткой уголовного дела. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в подъезде одного из жилых домов. На место прибыли сотрудники МВД, которые забрали дебоширку в участок. Когда инспектор составлял на нарушительницу административный протокол, та, выражая недовольство, дважды ударила правоохранителя ногой в бедро, укусила его, а затем ударила ладонью по лицу.

Ранее бизнесмен выстрелил полицейскому в голову в отделе МВД.

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