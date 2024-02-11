Знакомые рассказали о характере пропавшей в Дагестане спортсменки

22-летняя спортсменка Анна Цомартова, пропавшая в Дагестане после поражения в соревнованиях по тайскому боксу, тяжело переживала неудачи, но никогда не вела себя подобным образом. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее знакомая Валерия. Ранее СМИ сообщали, что после неудачных соревнований расстроенная девушка ушла из спорткомплекса, оставив мобильный телефон. Валерия отметила, что после поражений Цорматова двигалась дальше к своей цели.

«Очень воспитанная и сильная духом девочка. Никогда за ней такого замечено лично мною не было. Да, она тяжело переживала неудачи, но вставала и шла к цели дальше. Очень надеюсь, что найдется целой и невредимой», — сказала она.

Геннадий Мартиросов, глава федерации по тайскому боксу Республики Северная Осетия – Алания, где раньше тренировалась Цомартова, в беседе с «Газетой.Ru» усомнился, что после проигрыша девушка могла пойти на необдуманные поступки. По его словам, спортивные неудачи Цомартова переносила нормально.

«Когда была в Осетии, она тренировалась у нас в спортзале под руководством тренера сборной. Аня очень воспитанная. Никогда в жизни я не видел за ней, чтобы она вела себя как-то неправильно, чтобы были неадекватные поступки у нее. Она именно кавказского воспитания девочка. Она уступала, бывало, выигрывала. Она неплохой спортсмен, целеустремленный. Я мало верю, что она могла бы, уступив, на какие-то необдуманные поступки пойти, за ней не было такое замечено. Были моменты, она проигрывала. Может быть, она на уровне последних мероприятий спортивных она не проигрывала. А так, она уступала и вполне нормально переносила это все», — отметил он.

11 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. Отмечается, что она сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон. По данным канала, это был первый неудачный бой спортсменки за последние десять лет. Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, во время прогулки девушку якобы заметили несколько человек. Некоторые из них утверждают, что она села в какой-то автомобиль. Другие говорят, что видели, как спортсменка стояла по пояс в воде.

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