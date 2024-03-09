«Мы в аду и в ужасе»: Мать пропавшей в Дагестане спортсменки считает, что дочь могли похитить

Диана Цомартова, мать пропавшей в феврале в Каспийске 21-летней спортсменки Анны Цомартовой, рассказала «Газете.Ru», что ее дочь все еще не могут найти. По ее словам, девушку видели на территории ведомственного санатория ФСБ России, но необходимых следственных мероприятий там не проводилось.

«Никаких первых следственных мероприятий касательно того, что внутри санатория ФСБ, не было сделано. Снятия смывов с машин, которые были на территории санатория ФСБ, баллистической экспертизы, биллинг звонков и нахождение машин — все это не было сделано, и не было зафиксировано, что одна камера не работала. Очень сомнительные видео, они до сих пор разгружают, никак не могут разгрузить. Я видела на видео, как она прошла (на территорию санатория – Газета.Ru), как она стояла, а потом темнеет. Странно, там же не только санатория ФСБ, он находится на границе с погранзаставой, у которой функционально обязаны охранять границу с моря и по побережью, то есть это все одна структура. На наших глазах они нахлестом два листа железной проволоки друг на друга соединяли, а так (санаторий – Газета.Ru) как шатер был, можно было, он из себя что-то очень развалистое представляет. Вывеску тоже они повесили уже после того, как она там побывала», — сказала она.

Цомартова уверена, что местные следователи не смогут найти ее дочь, для этого необходима проверка из Москвы. Она отметила, что дело под свой контроль взял глава Северной Осетии Сергей Меняйло, который «очень переживает» за пропавшую Анну и ее семью. По словам матери Анны, версию о том, что девушка сбежала после поражения в турнире по тайскому боксу стала озвучивать пресс-служба МВД по Дагестану. Сама же Цомартова предположила, что ее дочь могли похитить.

«Из-за того, что она попала на территорию ФСБ, о которой нельзя разговаривать в плохом контексте, начали цепляться к ее проигрышу, стали озвучивать именно эту сторону, уводя от того, что она находилась. Озвучивала это пресс-секретарь МВД Гаяна Гариева. Три раза ей делали замечания через администрацию, через Мельникова, но она еще хуже и хуже обостряла. Свои личные мысли она проецировала через официальный сайт МВД. Я так считаю (что Анну похитили – Газета.Ru), либо ей навредили настолько, что могли спрятать и неживую могли спрятать. Она стояла у них на пирсе, не зная, где находится. Если вы сами не местный, вы не будете знать, что это территория ФСБ. Вы просто стоите на камнях, смотрите на море и отдыхаете. Она была в черном капюшоне, в черных вещах. В чем они могли ее заподозрить? Пока они разобрались, что она не тот, про кого они подумали, они что-то с ней сделали. У меня такие предположения. Прежде чем разобраться, кто она такая, они навредили ей. Когда уже поняли, кто она, было поздно открываться. Они самую слабую версию дают, что она побежала убиваться, прицепившись к ее проигрышу. Пока лично полное ощущение, что ее где-то прячут», — пояснила она.

Мать пропавшей спортсменки надеется, что 21-летняя Анна жива. Она добавила, что писала обращения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в ФСБ и президенту РФ и продолжает их отправлять.

«Я живу этой надеждой. Ничего не сделано, никаких действий не было сделано следственным комитетом. Мне надо, чтоб Москва этим занималась, на местном уровне ничего не решится. Я обращалась, и к Бастрыкину я обращалась. Каждый день у нас идет работа с документами, ни одного дня не бывает, что мы куда-то не пишем, и в ФСБ мы пишем в Москву, и президенту продолжаем писать. У меня только надежда на это. Я не верю, что на местном уровне что-то сдвинется с мертвой точки. Не сдвинулось месяц и не сдвинется дальше. Только когда будет проверка по всем направлениям из Москвы, тогда что-то мы узнаем. Мы в кошмаре, мы в аду и в ужасе», — заключила она.

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля. Сообщалось, что она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.

9 марта Диана Цомартова сообщила в своем Telegram-канале, что ознакомилась с материалами уголовного дела по факту пропажи своей дочери и была в шоке. Женщина сообщила, что подала ходатайство и жалобу в связи с этим.

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