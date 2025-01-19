В Иркутске мужчина на машине протаранил супермаркет и попал на видео

В Иркутске мужчину задержали за то, что он въехал в супермаркет. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Березовый. На кадрах с места инцидента видно, как машина подозреваемого сдала назад и врезалась в другой автомобиль, затем резко поехала вперед и протаранила торговую точку, едва не задев выходившего человека.

В результате мужчина остановился только проехав в зал супермаркета. В аварии никто не пострадал. Что стало причиной аварии, не сообщается.

«По имеющейся информации, виновник инцидента мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить процедуру медицинского освидетельствования он отказался», – поделились в МВД.

В отношении задержанного составили два протокола, на данный момент проводится проверка. В беседе с правоохранителями водитель заявил, что «очень любит свою супругу».

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