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На Кубани и в Адыгее продлили лавинную опасность

МЧС продлило лавинную опасность на Кубани и в Адыгее до 22 января
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Денис Абрамов/РИА Новости

МЧС продлило лавинную опасность на Кубани и в Адыгее до 22 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

Опасность схода лавин объявлена на высоте от 1,5 тыс. метров.

«По данным МЧС России по Краснодарскому краю, в 2024 году на территории горных курортов региона произошло 588 сходов лавин. Из них 446 принудительные и 142 самопроизвольные. С начала текущего года зафиксировано более 100 сходов лавин, большинство из которых – принудительные», — рассказали в ведомстве.

До этого в итальянских Альпах пятеро горнолыжников попали под лавину. Сход лавины произошел днем в воскресенье на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт.

На место происшествия прибыли спасатели с поисковыми собаками. Двоих раненых спортсменов на вертолете доставили в больницу.

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