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В Новосибирской области четыре человека пострадали в аварии

В Новосибирской области в ДТП не выжили три человека
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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области»

В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на автодороге Р-256 «Чуйский тракт». Автомобиль марки Toyota двигался по направлению со стороны Барнаула, но в какой-то момент выехал на встречную полосу и столкнулся с Lifan.

На кадрах с места инцидента видно, что оба автомобиля серьезно пострадали в аварии. Боковую часть Toyota смяло, на передней также заметны повреждения.

В ДТП пострадали оба водителя и по одному пассажиру, спасти удалось только мужчину из салона Toyota. Пострадавший получил различные травмы, о характере которых не сообщается.

На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге в аварии пострадали мать и дочь, их не спасли. Автомобиль женщины после столкновения со вторым участником пробил ограждение и упал в воду.

Ранее автомобиль с пассажирами рухнул в реку на юге Москвы.

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