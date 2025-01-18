Россиянин хватал ребенка за шкирку и бросал лицом в снег

Мужчина издевался над ребенком в Набережных Челнах. Видео накануне опубликовал Telegram-канал «Челны онлайн».

Все произошло на днях в 32-м комплексе. На записи, сделанной случайным прохожим, видно, как взрослый силой удерживает мальчика, лежащего на снегу лицом вниз. А когда ребенок встает, он снова бросает его в снег и не дает подняться. При этом мальчик плачет и пытается убежать подальше от мужчины. После публикации ролика в городском УМВД начали проверку.

Оказалось, что мужчина на записи приходится отцом пострадавшему, которому восемь лет. Во время вечерней прогулки между родителем и ребенком вспыхнул конфликт. Показанным на видео способом взрослый якобы попытался «остудить» его пыл, так как не нашел подходящих для этого слов. Правоохранители уже передали материалы дела в СК.

Ранее в Хабаровском крае пьяный отец избил двухлетнюю дочь поленом и порезал ножом.