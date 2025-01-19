Сотрудники полиции сбили насмерть двух детей в Азербайджане

В азербайджанском городе Имишли сотрудники правоохранительных органов сбили насмерть двух детей на служебном автомобиле. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана в своем Telegram-канале.

«18 января около 12:30 (11:30 по московскому времени — «Газета.Ru») в районную прокуратуру поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Госавтоинспекции», — говорится в публикации.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Аббасгулу Шадлинского в Имишли. В результате аварии погибли два человека, еще двое, в том числе водитель автомобиля, пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.

Другая трагедия с участием матери с ребенком произошла в Челябинске. Инцидент произошел в Чурилово. На кадрах с места происшествия видно, как женщина с коляской переходит дорогу, но в какой-то момент машина марки Lada сбивает коляску, и она отлетает на несколько метров.

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