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В Челябинске водитель снес коляску с ребенком на пешеходном переходе

В Челябинске Lada врезалась в коляску с ребенком на переходе
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Pixabay

В Челябинске произошло ДТП с участием матери с ребенком. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Чурилово. На кадрах с места инцидента заметно, как женщина с коляской переходит дорогу, но в какой-то момент машина марки Lada сбивает коляску, и она отлетает на несколько метров.

Водитель с места скрылся. Очевидцы тем временем помогли матери поднять коляску. Во время аварии ребенок не пострадал.

Как рассказали в ГИБДД региона, позже водителя задержали. В отношении женщины составили протокол, но какое наказание она получила, не сообщается. Известно, что стаж вождения у участницы ДТП три года, ранее к ответственности ее не привлекали.

По словам местных жителей, около перехода не установлены светофоры, «лежачие полицейские» также отсутствуют.

До этого в Иваново внедорожник сбил женщину с коляской. Когда мать переходила дорогу, машина опередила остановившийся перед ней автомобиль и столкнулась с людьми. В результате и сама мать, и ее ребенок получили травмы и попали в больницу.

Ранее красноярец с помощью детской коляски пытался похитить сварочные аппараты из магазина.

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